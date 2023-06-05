Areal Finance — верное решение при оформлении и рефинансировании кредита юридическими лицами
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Наши кредитные брокеры помогут получить кредит на развитие бизнеса всего за 1 день. Гарантируем получение кредита при выполнении всего двух условий:
Срок существования ООО или ИП не менее 6 месяцев
подписанных договоров
миллиардов рублей кредита выдано
1000+
12+
лет работы в финансовой сфере
7
заявок одобрено
98.4%
Положительная кредитная история
Мы не только помогаем оформить кредитование бизнеса, но и подбираем, где взять кредит для малого бизнеса на лучших условиях.
Взять кредит для ИП и ООО с нашей помощью удобно и выгодно!
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Работа с ООО и ИП даже с нулевым оборотом
Ставка на 2−3% ниже по сравнению с базовыми предложениями банков
Собственная база поручителей
Сумма до 15 миллионов
Оплата услуг брокера после получения кредита
Информационная поддержка 24/7
Как взять кредит без поручителей?
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Если у вас нет поручителя, а оформить кредит без его участия невозможно, на помощь приходит компания Areal Finance. У нас есть собственная база поручителей, которая позволяет вам получить кредит на бизнес.
В компании Areal Finance работают опытные кредитные брокеры. Они изучат ваши цели, подберут подходящий банк и кредитный продукт, помогут разобраться с документами, провести переговоры и снизить процентную ставку.
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Areal Finance является официальным партнером банков
Отзывы клиентов
Олеся Александрова
Хочу поблагодарить эту компанию за помощь в получении кредита на бизнес за 1 день. Другие не помогли из-за закредитованности, только обещали и кормили завтраками, а мне нужно срочно было купить товар для торговли на Wildberries сроки поджимали! Спасибо за реальную помощь!
awi
Советую данную компанию. Взяла кредит для создания салона на дому, тк на все расходники нужно было достаточное количество денег. Очень порадовало, что кредит выдают без вношения залога. В офисе меня бесплатно проконсультировали, рассказали все тонкости. Спокойный и довольно быстрый персонал, ждать долго не пришлось. Советую всем данный офис, если нужно быстро и выгодно взять кредит
Светлана Сабат
Возникла необходимость в кредите для дальнейшего развития малого бизнеса. Обратились в эту компанию и получили грамотную консультацию об условиях займа. Проценты по кредиту оказались приемлемы, будем рекомендовать эту компанию друзьям и знакомым.
Михаил Лазуткин
Алибек Д.
Хочу сказать огромнейшее спасибо компании Areal Finance, за помощь в получении кредита для моего бизнеса. Все прошло довольно не долго и приятно. Всем советую обращаться именно в эту компанию!
Кредитная организация оказывает надежные услуги и предлагает приемлемые условия для получения кредита. Сотрудники компании профессиональны и готовы помочь в решении любых вопросов. Рекомендую данную организацию как надежного партнера в финансовых вопросах.
Серёжа Diva
Обращались по поводу оформления кредита для ИП. Остались очень довольны, что обратились именно сюда. Приятные сотрудники проконсультировали, подобрали лучший вариант. Будем рекомендовать всем друзьям и близким.
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Спасибо компании за помощь в получении кредита за 1 день. Консультация бесплатная. Другие не помогали мне. Все было хорошо. Спасибо за реальную помощь! Всем советую, не пожалеете)
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Если бы не Ареал-финанс, уже бы давно закрыла бы свой малый бизнес. Когда срочно понадобились деньги, они оперативно среагировали и помогли с получением необходимой суммы.
Даша
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Как же я рада, что обратилась в компанию. Я находилась уже в состоянии отчаяния. Четкая работа менеджеров. В день подачи заявок до позднего вечера менеджер был со мной на связи. Результатом очень довольна! Советую на все 100%
Обратилась второй раз, и снова помогли, всё по честному, сначала дело, потом оплата. Очень благодарна сотрудникам Евгению и Дарье! Всем рекомендую!
Евгений
Взяли целых 8 миллионов на ИП. Брокер отличный, оформил все нужны документы, одобрили быстро, деньги у меня.
Ответы на частые вопросы
Нет, мы работаем только с ООО/ИП.
Мы работаем только с ИП и ООО от 6 месяцев.
Мы берем в работу только ООО и ИП без открытых просрочек.
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Да, брокеры компании Areal Finance помогут вам это сделать. Свяжитесь с нами по телефону или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
Нет, наша компания работает только с юридическими лицами без открытых просрочек.
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Вакансия
Менеджер по работе с юридическими лицами
Средний доход на старте - 150 000 ₽, из них оклад - 70 000 ₽ + премия без ограничений;
Наша система оплаты и условия труда сегодня одна из самых лучших на рынке;
Работа в команде с профессиональным руководителем, который понимает специфику работы и готов постоянно обучать, развивать свою команду и помогать на всех этапах работы;
Офис и классную команду профессионалов своего с дела, с которой приятно не только работать, но и отдыхать;
Оплата корпоративной мобильной связи;
Забота о твоем здоровье: оплачиваемый отпуск, программа ДМС, корпоративный отдых;
Оформление по ТК РФ;
График работы 5/2, с возможностью выбора выходных дней.
РАБОТА С ГОРЯЩИМИ ЗАЯВКАМИ! БЕЗ ХОЛОДНЫХ ЗВОНКОВ;
Входящие и исходящие звонки по тёплой базе и обработка горячих "Лидов";
Ведение полного цикла сделки по работе с юридическими лицами от проведения переговоров до обеспечения выдачи;
Сопровождать клиента на всех этапах до оплаты счета и подписания акта;
Сбор пакета документов для подачи в банк (дистанционно);
Анализ Финансового состояния клиента и оценка ФХД компании;
Согласование условий и заключение договора;
Ведение необходимой отчетности по работе с клиентами в CRM - системе;
Консультировать юридические лица на кредитование, факторинг, БГ ;
Развивать агентскую сеть, с целью привлечения клиентов малого и среднего бизнеса;
Знание паспорта продукта и регулярный мониторинг его изменений (информацию искать не нужно, актуальные данные предоставляем);
Достижение конкретных целей и планов ОП.
Высшее или незаконченное высшее образование;
Опыт работы в сфере кредитования юридических лиц от 1 года ( в том числе call- центр);
Навык первичного АФХД;
Опыт успешных продаж, привлечения клиентов и проведения переговоров на уровне первых лиц компании;
Стремление много зарабатывать, быть амбициозным, и желание постоянно совершенствоваться;
Коммуникабельность, уверенность в себе, грамотная поставленная речь, нацеленность на результат.
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